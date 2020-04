Il gran gesto dei tifosi del Genoa

Come si legge su Derbyderbyderby, i gruppi Associazione di Club Genoani e Ultrà della Gradinata Nord hanno annunciato che doneranno 2000 mascherine e ben 8000 calzari agli anziani delle case di riposo della città. Un gran bel gesto da parte di una grande tifoseria, quella rossoblù, una di quelle tifoserie che si è sempre distinta per umanità e che è sempre scesa in campo quando si è trattato di aiutare la popolazione a risollevarsi dopo periodi difficili e tragedie.

“Abbiamo deciso di dare un contributo a chi in questo momento è in estrema difficoltà, ovvero le persone anziane. Lo faremo con la collaborazione della Protezione Civile di Genova tramite il consigliere delegato Sergio Gambino”.

E non è tutto, perché i tifosi rossoblù hanno deciso di aiutare anche gli ospedali di Genova

“Abbiamo deciso di fare consegnare per 15 sere 30 pizze per gli operatori sanitari negli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassiper dare un gesto di solidarietà e riconoscenza al personale ospedaliero eroicamente impegnato a curare i tanti contagiati da Covid-19. Arriverà l’alba dopo la notte oscura”.

Il Coronavirus ha i giorni contati, anche grazie a questi piccoli grandi gesti da parte di persone di vero cuore.

