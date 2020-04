I nomi seguiti da Fonseca e Petrachi

Mentre il Coronavirus ha rallentato la trattativa per la cessione del club da Pallotta a Friedkin e fermato il calcio giocato, con un continuo dialogo tra chiamate e videochat il DS Gianluca Petrachi ed il tecnico Paulo Fonseca stanno studiando i nomi per rinforzare la Roma nella prossima sessione di mercato.

Come riportato da Il Messaggero, Fonseca e Petrachi in questi giorni stanno preparando una shortlist per il centrocampo: faranno un tentativo per Jack Bonaventura, tuttocampista classe ‘89 che a giugno si svincolerà dal Milan, mentre per la mediana piacciono e non poco Viktor Kovalenko dello Shakhtar (classe ‘94, anch’esso in scadenza a giugno) e Rolando Mandragora dell’Udinese, ma quest’ultimo ha una valutazione importante di circa 20 milioni e Petrachi vorrebbe tentare lo scambio con Cristante per abbassare le pretese economiche del club friulano. Uno dei nomi nuovi in casa Roma è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe ‘99 e prodotto del vivaio giallorosso, ora in forza all’Empoli via prestito dal Sassuolo, dal quale la Roma possiede il controriscatto del ragazzo per 10 milioni di euro.

Per l’attacco piace sempre Moise Kean, talentuoso calciatore classe 2000 in forza all’Everton dove però sta trovando numerose difficoltà, tanto che il club inglese si sta già guardando intorno per cederlo e la Roma è fortemente interessata ad accaparrarselo.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?