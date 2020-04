De Laurentiis, ecco la decisione sui dipendenti amministrativi

Lo sport, come tutto il mondo, sta vivendo giorni caotici a causa dell’emergenza coronavirus; per quanto riguarda il calcio si sta cercando di capire come poter far terminare la stagione. Tornare in campo, infatti, diventa fondamentale per evitare conseguenze (specie economiche) ancora più gravi di quelle che si stanno vivendo. Nei giorni scorsi si è verificato una sorta di botta e risposta tra la Lega di Serie A e l’AIC in merito al taglio degli stipendi; questione che ha portato le varie società a cercare un compromesso con i calciatori. Diversa la presa di posizione del Napoli; il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, infatti, ha comunicato la cassa integrazione per i dipendenti amministrativi assunti a tempo indeterminato.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?