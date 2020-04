Calciomercato Inter, tanti nomi sul taccuino di Marotta

Giornata ricca di notizie per i colori nerazzurri. I temi principali, in assenza di calcio giocato, sono le trattative di mercato. Adesso che il campionato è fermo è l’occasione giusta per fare qualche bilancio della stagione giocata fino ad ora e su quella che verrà, sui giocatori del presente e su quelli del futuro. Un nome in uscita, secondo Tuttomercatoweb, è quello dello spagnolo Borja Valero, già in odore di cessione dallo scorso calciomercato. Il centrocampista è vicino alle 100 presenze (ne mancano 10) in maglia nerazzurra ma sembra non ce ne saranno altre. Su di lui, infatti, c’è il forte interesse del Maiorca e la volontà di far ritorno in patria dopo tanti anni in Italia potrebbe essere determinante per il buon esito della trattativa. A questo va aggiunta poi la grande concorrenza nello stesso ruolo, dove mister Conte sembra preferire i più giovani Barella e Sensi, per dinamismo e per duttilità.

Sull’ex Fiorentina c’è anche l’interesse di club di MLS, cinesi e anche da qualche club argentino.

Per un nome in uscita ce ne sono altri possibili in entrata come quello, mai dimenticato, di Olivier Giroud. Il francese era già stato corteggiato nella scorsa sessione di mercato invernale ma poi non se n’è fatto più nulla. Conte, però, non ha cancellato il suo nome dalla lista e sarebbe lieto di poter lavorare ancora con lui dopo l’esperienza al Chelsea per 6 mesi nel 2018. Sull’attaccante c’è anche la forte concorrenza della Lazio.

Un altro nome sul taccuino di Marotta, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello del difensore del Paris Saint Germain Thomas Meunier che potrebbe arrivare a parametro zero in estate. Sul Belga c’è anche l’interesse del Borussia Dortmund e si preannuncia un’altra battaglia con i gialloneri, così come nel girone di Champions League di questo anno. Vedremo se questa volta avrà la meglio la società nerazzurra.

C’è poi un altro belga che fa gola a Conte ed è il difensore del Tottenham Thomas Vertonghen sul quale c’è anche l’interesse di Napoli e Roma.

In mattina ha parlato ai microfoni della trasmissione Maracanà il procuratore Oscar Damiani che ha detto la sua su alcuni temi che riguardano la società nerazzurra.

Sul possibile ritorno di Icardi, il procuratore ha risposto cosi: ​​​​​​​“Non sta giocando, Cavani è tornato titolare. Non vorrei sia una mossa per far calare il prezzo all’Inter. Sarà comunque il centravanti del Psg anche il prossimo anno”.

Su Lautaro ha aggiunto: “Lautaro credo debba rimanere all’Inter se vuole vincere. Può fare una bella coppia con Lukaku”.