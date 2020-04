L’Inter vuole blindare Brozovic

I nerazzurri cercano di mettersi al sicuro dagli assalti di mercato dei grandi club europei. Tra i giocatori da rinnovare c’è il centrocampista Marcelo Brozovic, centrocampista croato classe 1992 con il contratto in scadenza nel 2022. Brozovic percepisce circa 3,5 milioni a stagione, l’idea dell’Inter è quella di adeguargli il contratto e prolungarlo fino al 2024; inoltre i nerazzurri vorrebbero eliminare la clausola rescissoria presente nell’attuale accordo, che consente ai club di acquistare il cartellino di Brozovic per 60 milioni. Conte lo considera un pilastro della squadra ed il faro del centrocampo, e non ha intenzione di rischiare di perdere il calciatore croato. Inoltre 60 milioni è una cifra non così esosa per molte squadre della Premier League, considerando il valore di Brozovic.

