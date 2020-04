Calciomercato, Karsdorp torna a Roma ma piace al Napoli

Calciomercato-La prossima estate il difensore olandese Rick Karsdorp rientrerà in giallorosso dal prestito al Feyenoord, poiché la squadra olandese ha già manifestato l’intenzione di non volerlo riscattare per motivi economici. Quello che è sicuramente certo è il suo addio alla Roma, dato che per mister Paulo Fonseca non rientra nei piani, vista anche la già grande abbondanza nel suo ruolo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la società capitolina cercherà di cedere l’olandese, questa volta a titolo definitivo e la squadra che ha già sondato il terreno sembra essere il Napoli di Rino Gattuso, che, data la possibile partenza di Hysaj, ripiegherebbe sul duttile esterno di difesa che piace già da tempo.

In giallorosso Rick Karsdorp non ha avuto molta fortuna, sia per problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo di gioco per svariati mesi, sia per la sua incapacità di adattarsi al calcio tattico italiano. Il ritorno in patria al Feyenoord, nella squadra che lo aveva lanciato, è stato sicuramente più produttivo e proprio su quanto visto in questa stagione farà riferimento il club di Aurelio De Laurentiis.

