Quanto si spende in Serie A per i procuratori? Tanto, più che in tutto il mondo.

La FIGC ha infatti pubblicato i compensi degli agenti per l’anno 2019, e le spese per le commissioni dei procuratori sportivi di Serie A sono aumentate rispetto allo scorso anno di 16 milioni (9,5%). Dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 le società hanno versato nelle loro tasche 187 milioni di euro. Per fare un paragone, secondo quanto riporta l’Intermediaries in International Transfers Report della Fifa, l’Italia è il Paese nel mondo in cima alla lista dei più “spendaccioni” in commissioni, nonché con la più alta percentuale di trasferimenti nei quali gli intermediari agiscono per conto del club acquirente e la seconda percentuale quando invece è il club che cede ad essere rappresentato. Non è solo il nostro Paese a patire tale incremento di costi, in quanto la medesima fonte parla di un aumento del 35% delle spese in commissioni a livello mondiale (il 97% delle quali avviene in Europa). La FIGC è fino ad ora l’unica federazione nazionale ad aver pubblicatotale rapporto relativo all’anno 2019, una tradizione seguita con zelo dal 2015 anche dalla FA inglese, che però quest’anno pare essere in ritardo. A pagare più di tutte è stata la Juventus con 44,3 milioni di euro, seguita da Inter (31,8 milioni di euro), Roma (23,2 milioni di euro) e Milan ( 19,6 milioni di euro). Tutte le altre squadre annoverano spese inferiori ai 10 milioni a testa. Riportiamo di seguito la lista:

Forbes ha pubblicato verso la fine del 2019 una classifica dei 50 procuratori sportivi più pagati nel medesimo anno. Tra questi, 6 hanno a che fare col calcio. Al primo posto Jonathan Barnett, la cui la società, la Stellar Football Ltd., si occupa di Strakosha, Szczesny e Amrabat. Al terzo e al quinto posto compaiono rispettivamente i celeberrimi Jorge Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, Miguel Veloso, Bruno Alves e Ghoulam, e Ibrahimovic, De Ligt, Insigne per dirne alcuni) Attenzione però, perché al ventiseiesimo posto ecco un’altra conoscenza del calcio nostrano, Alessandro Lucci, procuratore di tantissimi giocatori di Serie A o ex-tali, (Bonucci, Correa e Vecino solo per citare i primi tre nomi sul suo profilo Ma chi beneficia di questi ingenti movimenti di denaro? La rivista americanaha pubblicato verso la fine deluna classifica deinel medesimo anno. Tra questi, 6 hanno a che fare col calcio.la cui la società, lacompaiono rispettivamente i celeberrimi, agente tra gli altri di, e Mino Raiola , che cura gli interessi di molti top player del nostro campionato (per dirne alcuni) Attenzione però, perché al ventiseiesimo posto ecco un’altra conoscenza del calcio nostrano,, procuratore di tantissimi giocatori di Serie A o ex-tali, (solo per citare i primi tre nomi sul suo profilo Transfermarkt ). La loro presenza in questa classifica basterà a spiegare il grande incremento delle spese per commissioni in Italia e in Serie A?

