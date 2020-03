Neuer non rinnova con il Bayern: il Chelsea ci prova

Il coronavirus non sta fermando il mercato; le società, in un periodo in cui non si può giocare, stanno pensando di muoversi con largo anticipo per rinforzare le proprie rose. Una di queste è il Chelsea; i blues, dopo l’anno di transizione, vogliono tornare competitivi sia in Premier League sia in Europa. Il primo obiettivo del club inglese sembra essere Manuel Neuer. Il portiere tedesco ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Bayern Monaco; il club bavarese aveva proposto un prolungamento fino al 2023 mentre l’estremo difensore lo voleva fino al 2025. Il matrimonio tra Neuer e il Bayern Monaco potrebbe essere alla fine e il Chelsea vigila attentamente. Sarebbe il primo regalo per Lampard con l’obiettivo di tornare grandi.

