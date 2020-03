Juventus, Paratici prepara il grande colpo in attacco

La Juventus, non potendo scendere in campo visto l’emergenza coronavirus, sta pensando alla prossima stagione. Paratici vuole regalare a Sarri un giocatore importante da affiancare a Cristiano Ronaldo. L’obiettivo principale è Harry Kane; l’attaccante del Tottenham, dopo una stagione complicata, sembra intenzionato a cambiare aria. Trattativa non semplice sia per la richiesta degli Spurs, centocinquanta milioni, sia per quella del giocatore che chiede un contratto da dodici milioni a stagione. Qualora non dovesse andare in porto l’operazione con il centravanti del Tottenham sono tre le possibili alternative e tutte di assoluto livello: Werner, Gabriel Jesus e Mauro Icardi. Paratici è pronto per il grande colpo di mercato. L’obiettivo è continuare a dominare in Italia e tornare a vincere in Europa.

