Inter, due opzioni per Lautaro: cessione al Barcellona o rinnovo

Nel giorni scorsi si è parlato di un possibile trasferimento, nel prossimo mercato estivo, di Lautaro Martinez al Barcellona; l’attaccante dell’Inter piace al club blaugrana a cui serve un giocatore offensivo visto la probabile cessione di Dembélé e un Braithwaite che difficilmente potrà far parte del progetto futuro di Setién. Per portare a termine la trattativa, però, serve sborsare i centoundici milioni della clausola rescissoria; la società nerazzurra, visto anche il momento complicato che stiamo vivendo causa coronavirus, potrebbe abbassare il prezzo ad ottanta milioni di euro. Operazione non semplice e, qualora Lautaro non dovesse raggiungere il suo amico Messi al Camp Nou, non è da escludere un rinnovo di contratto con l’Inter.

