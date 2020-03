Emergenza coronavirus: le ultime notizie sulla Serie A

Sono giorni decisivi per il futuro del calcio italiano; il coronavirus, l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, ha portato allo stop della Serie A (e non solo) e non esiste certezza su una ripresa delle attività sportive. Nonostante il periodo, in cui bisognerebbe essere uniti, le idee sulla stagione calcistica sono contrastanti. Sulla barca di chi vuole far concludere il campionato troviamo Gravina. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Cusano Campus: “La priorità è terminare i campionati entro l’estate, senza compromettere la stagione 2020-21. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi sul profilo procedurale e legale. Vincenzo Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti, aspetterei la decisione del Consiglio dei ministri. Certo, è un messaggio che richiede alcune riflessioni: la prima riguarda il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo e che sta cambiando i nostri modelli di vita. I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio, questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato” Sulla stessa onda del presidente della FIGC troviamo Enrico Preziosi; il numero uno del Genoa ha affermato di voler concludere la Serie A solo se potrà essere garantita la salute di tutti. Sul versante opposto troviamo Albertini e Tommasi; il primo ha risposto in maniera decisa a Filippo Inzaghi (tecnico del Benevento che aveva espresso il desiderio di tornare a giocare) dicendo come l’ignoranza scelga sempre le parole sbagliate. Il presidente dell’AIC, invece, si è espresso sulla possibilità di assegnare lo scudetto alla Juventus in caso di stop del campionato. Queste le sue parole: “Dobbiamo indicare i nomi delle squadre per le competizioni europee e non decretare per forza un vincitore”.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?