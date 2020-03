Serie A, parla Gravina: “Lo scudetto verrà assegnato in ogni caso”

Sono giorni decisivi per capire il futuro del calcio in periodo complicato per il mondo visto la pandemia causata coronavirus. Sono tante le possibilità per far concludere la stagione calcistica ma nulla è sicuro visto che bisognerà capire come si evolverà la situazione legata al virus. Una cosa, però, è certa: Gravina non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di annullare la Serie A. Il presidente della FIGC è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Abbiamo un piano al quale abbiamo dato priorità assoluta: saremmo tutti contenti di finire le stagioni sul campo. Siamo in contatto con la FIFA per le proroghe sui contratti qualora di debba andare oltre il 30 giugno. Siamo in attesa di comunicazioni da UEFA e FIFA che stanno lavorando molto bene. Dobbiamo trovare una soluzione e l’ideale sarebbe andare fino al 30 luglio. Dobbiamo attenerci al rispetto delle ordinanze e da quello che arriva dalle massime cariche politiche e scientifiche” . E sullo scudetto: “Sarà assegnato. Aggiungo poi anche che il calcio italiano non vive solo per l’assegnazione dello Scudetto ma ci sono anche gli altri campionati, quelli inferiori. Dobbiamo comunque arrivare alla definizione degli organici per la prossima stagione, dalle coppe europee a promozioni e retrocessioni”.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?