Barcellona, è battaglia tra presidente e giocatori sugli stipendi

Il coronavirus sta bloccando il mondo del calcio; in questi giorni sono tante le proposte per provare a terminare la stagione e fronteggiare le difficoltà che, nei prossimi mesi, si dovranno affrontare. Un’idea sta nel taglio degli stipendi dei giocatori; possibilità che sta causando una vera e propria battaglia all’interno del pianeta Barcellona. Il presidente del club blaugrana, Bartomeu, sta provando a convincere i suoi giocatori a ridursi lo stipendio ma Messi e compagni hanno declinato l’offerta. Nei prossimi giorni le due parti si risentiranno per trovare una soluzione. Il coronavirus va fronteggiato in ogni maniera possibile e, guadagnare di meno, non sembra una scelta così pesante per determinate persone.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?