Floro Flores attacca i politici: “Avete messo l’Italia al tappeto”

Il calcio sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia e, a causa del coronavirus, non è sicuro che si possa terminare la stagione per quanto riguarda. Mentre si cercano soluzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria, Floro Flores non risparmia un duro attacco alla classe politica. Ecco le parole dell’ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Udinese: “Avete rotto il ca***, prima dicevate che potevamo svolgere la nostra vita regolarmente,ora tutto chiuso e blindato…. La colpa??? Dei calciatori che guadagnano troppo!!!! Mah. Almeno noi proviamo a far divertire le persone !! Voi cosa fate??? Avete messo l’Italia al tappeto. Vorrei dire a tutti sti geni che parlano sempre dei calciatori (a prescindere che non lo sono più) però basta i calciatori sono sempre i primi che davanti alle difficoltà fanno beneficenza, quando c’è da aiutare al prossimo non si tirano mai indietro… ma sti geni di politici invece di parlare e avere i portaborsa dietro si riducessero lo stipendio e risolvessero il 50% dei problemi”. Attacco pesante e che, visto il periodo, poteva anche essere evitato.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?