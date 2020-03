Campionati Europei di Calcio: la storia dell’Italia e le squadre vincitrici

Estate 2020, il Campionato europeo di calcio maschile, alla sua sedicesima edizione,

compie sessant’anni. Era il 1960 quando si disputava il primo torneo che coinvolgeva le

squadre nazionali di calcio europee. Fu Henri Delaunay, il segretario dell’Uefa, a

promuovere il nuovo torneo, che prendeva spunto dalla Coppa Internazionale, l’antenata,

se così vogliamo dire, dell’attuale campionato, nata negli anni Venti grazie a Hugo Meisl,

dirigente della federazione austriaca di calcio. Tuttavia, a causa della pandemia :

“Coronavirus”, gli Europei 2020 sono stati spostati al 2021. Pur conservando, nel proprio

nome, l’anno di riferimento, sono stati sacrificati per dare la precedenza ai campionati

nazionali di calcio del Vecchio Continente, la cui ripresa potrebbe essere in tarda

primavera.

Dalle poche squadre partecipanti delle prime edizioni alle ventiquattro attuali, sono

moltissimi i cambiamenti che si sono susseguiti negli anni, segno di una competizione

vivace e seguitissima che ogni quattro anni rinnova parte della sua offerta e gli argomenti

di discussione, tra cui il tema delle scommesse sugli Europei la fa da padrone.

Una veloce carrellata tra le squadre vincitrici ci ricorda che l’Italia non è purtroppo

compresa tra le più efficaci: solo una vittoria, datata 1968, al suo primo anno di

partecipazione al torneo. L’unica squadra, invece, che ha ripetuto l’impresa per due

edizioni consecutive è la Spagna, che si è aggiudicata il campionato nel 2008 e nel 2012,

confermando quello che all’epoca era lo strapotere del calcio spagnolo anche tra le

competizioni per club.

Per le scommesse sugli Europei occorre considerare le nazioni che hanno vinto più coppe

come papabili per una nuova vittoria? In questo caso, sul podio abbiamo sempre la

Spagna, insieme però alla Germania, con tre vittorie a testa. Segue solitaria in seconda

posizione la Francia, con due vittorie. Sul terzo gradino, tra le squadre con una vittoria di

cui fa parte come dicevamo anche l’Italia, condividono la posizione una folta

rappresentanza: l’Unione Sovietica, la Cecoslovacchia, i Paesi Bassi, la Grecia, la

Danimarca e il Portogallo. Stupisce l’assenza di una delle nazioni con maggior tradizione

calcistica, la Gran Bretagna.

La squadra da scalzare è ora il Portogallo, vincitrice degli Europei 2016.

Rispetto alle scommesse per questi Europei, una delle variabili che vengono spesso

considerate è la spinta che può avere la nazione ospitante da parte del pubblico di casa.

La stessa squadra italiana vinse la sua unica edizione proprio nell’anno in cui organizzava

il torneo. Quest’anno però nessuna squadra potrà godere del vantaggio di giocare in casa:

sono 12 i Paesi ospitanti e la finale verrà disputata a Wembley, nella cornice londinese di

uno degli stadi più spettacolari al mondo.

Sempre nel campo delle scommesse, gli Europei offrono occasioni divertenti anche per

quanto riguarda i capocannonieri. Resiste dagli anni Ottanta il primato di Michel Platini,

con ben 9 reti in sole 5 partite. Cristiano Ronaldo, ora a pari merito con 9 reti – però in 21

partite – sembra poterlo scalzare. Ci riuscirà?

