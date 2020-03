Sancho, ritorno in Premier a rischio!

Secondo quanto riportato dal Mirror Jadon Sancho, il giovane esterno offensivo del Borussia Dortmund, potrebbe non approdare in Premier League quest’estate. Il tabloid infatti asserisce che l’eventuale ripresa a giugno del campionato inglese, causata dall’emergenza Coronavirus, potrebbe causare una compressione del calciomercaato estivo non solo dal punto di vista temporale, ma anche degli investimenti, a causa dei danni economici provocati dall’esigenza di fermare tutto. Liverpool, Manchester United e Chelsea, le tre squadre maggiormente interessate a Sancho, dovranno con ogni probabilità destinare maggiori risorse al risanamento dei costi interni. La valutazione di 130 milioni fatta dal Borussia Dortmund, diventa a questo punto molto elevata anche per i ricchissimi club d’Oltremanica.

È tempo di podcast, è tempo di Premier League! Che succede nel campionato inglese di eclatante? Succede che United e Chelsea, con tutta probabilità, a fine stagione cambieranno la guardia alle proprie porte visto che i guardiani scelti non stanno facendo al meglio il proprio lavoro. David De Gea e Kepa Arrizabalaga, stessa nazione e stesso ruolo, carriere diverse ma ugualmente importanti ed un presente incerto tra incomprensioni con il tecnico, papere e panchine; in tutto questo polverone si fanno largo i sostituti per la prossima stagione!

Porte girevoli, e dieci partite a disposizione di Kepa e De Gea per dare risposte importanti a Lampard e Solskjær…