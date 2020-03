Premier League, estesa la sospensione del campionato

E’ un periodo veramente difficile per il mondo a causa dell’emergenza sanitaria; il coronavirus ci sta costringendo a rinunciare a tante cose tra cui lo sport. In Premier League, dopo aver sospeso il campionato, era stato annunciata come data per la ripresa il 04 aprile. Le ultime notizie, però, hanno portato ad un sostanziale cambiamento. Gli organi del calcio inglese, infatti, hanno annunciato che la Premier League non riprenderà prima del 30 aprile. Decisione inevitabile ma che, probabilmente, non sarà quella definitiva. La stagione calcistica in Inghilterra non può da regolamento andare oltre il 01 giugno ma si andrà sicuramente oltre. Il Liverpool segue con attenzione lo svolgimento degli eventi ma, al momento, non non si sa quando s potrà riprendere e la sensazione è che quest’anno tornare su un campo da calcio sia veramente complicato.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?