Gravina: “Non escludo che la Serie A possa ripartire il 10 o il 17 maggio”

Il mondo del calcio, e non solo, sta vivendo una situazione di crisi; il coronavirus è un nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio il mondo. A livello calcistico si stanno cercando delle soluzioni per far terminare la stagione. Nei giorni scorso è stato spostato l’Europeo nel 2021 e le finali di Champions ed Europa League (si giocheranno rispettivamente il 27 e il 24 giugno). Il problema riguarda i campionati nazionali considerando come questa epidemia, difficilmente, terminerà nello stesso periodo in tutte le nazioni. Una delle prime ipotesi, data da Spadafora, è quella di tornare a giocare il prossimo tre maggio. Di diversa opinione Gravina; il presidente della FIGC, ospite di Radio Punto Nuovo, si è espresso in questo modo: “Il Ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando partire. L’idea è 3 Maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare”. Le parole di Gravina fanno capire che, giorno dopo giorno, è sempre più difficile stabile quando si potrà tornare a giocare a calcio.

