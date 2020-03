Coronavirus, in Bundesliga rinunciano a parte del salario

Il coronavirus continua ad espandersi a macchia d’olio (al 90% le misure restrittive saranno prolungate anche dopo il tre aprile). Emergenza sanitaria grave che sta bloccando, tra le altre cose, il calcio. Sono giorni frenetici per lo sport nel tentativo di ripristinare i calendari; alcuni passi sono stati compiuti come lo spostamento dell’Europeo al 2021 e lo slittamento delle finali di Champions ed Europa League ai prossimi 24 e 27 giugno. Altro argomento, però, da trattare sono gli stipendi dei giocatori; questione di secondo livello ma su cui si deve trovare un punto d’incontro. Da questo punto di vista ci viene incontro la Bundesliga e, nello specifico, il Borussia Monchengladbach. I fohlen hanno deciso di rinunciare a parte del loro salario. Un gesto importante, significato, e che dovrebbero seguire anche le altre squadre non solo del massimo campionato tedesco. Il coronavirus si deve combattere anche con questi gesti.

