Il Milan riflette sul futuro di Zlatan Ibrahimovic

Uno dei colpi di mercato più iconici della scorsa sessione è stato, senza ombra di dubbio, l’acquisto da parte del Milan di Zlatan Ibrahimovic; l’attaccante svedese, dopo l’esperienza negli Stati Uniti, ha deciso di tornare in Italia per abbracciare il progetto rossonero. Una storia d’amore che rischia di terminare al termine della prossima stagione; la società milanista, infatti, non è sicura di rinnovare il contratto dell’attaccante visto che la carta d’identità recita trentotto anni. Periodo di riflessione, visto l’impossibilità di continuare a giocare, anche per l’attaccante. Zlatan Ibrahimovic riflette sul suo futuro e, terminata la stagione in essere, si metterà ad un tavolo con la dirigenza rossonera per decidere un futuro al momento incerto. Non solo lo svedese nei pensieri del Milan; il club, infatti, si sta muovendo e guarda al futuro. Tra gli obiettivi della società figurano, tra gli altri, il difensore Robin Koch, il centrocampista Matias Zaracho e gli attaccanti Fiete Arpe eAlexander Isak.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?