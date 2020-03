Diritti TV: quanto vale finire la Serie A?

Come riportato da Calcio e Finanza finire la Serie A è molto importante, soprattutto in termini economici, per i club del nostro campionato. Al momento SKY e DAZN devono ancora trasmettere un terzo delle partite rimanenti del calendario stipulato in estate, questo significa che i club di Serie A devono incassare ancora numerosi milioni di euro ed economicamente è un danno grosso sia per i piccoli club a cui questo denaro serve per rimanere a galla, sia per i grandi club che hanno spese così alte che vengono permesse solo grazie ad introiti di un certo tipo. SKY ha trasmesso 180 partite finora, cioè il 67,7%, che equivalgono ad una somma in denaro di 528 milioni sui 780 complessivi previsti; DAZN invece ne ha mandate in onda 76 che valgono 128 milioni sui 193 complessivi.

Questa mancanza grossa sicuramente sarà oggetto di discussione tra i club di A, la FIGC, la Lega Serie A e la UEFA, visto che i parametri del Fair Play Finanziario e le quote d’iscrizione al prossimo campionato andranno sicuramente rivisti per venire incontro a tutte le società che sono andate in difficoltà dopo l’esplosione del Coronavirus. Chiaramente qualora il campionato venisse annullato la FIGC dovrà ritrattare i diritti TV sia con SKY che con DAZN.

Lo stop dei campionati per il Coronavirus è stato necessario e doveroso, ora però si cercano soluzioni per recuperare più avanti le partite mancanti: restano da giocare 124 gare che in termini economici di diritti TV valgono 316 milioni.

