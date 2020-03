Gravina: “Possibile congelare gli stipendi dei calciatori”

Il calcio sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia; l’emergenza coronavirus ha portato allo stop di tutti i maggiori campionati europei. In queste ore si sta cercando di capire come procedere per riuscire a terminare la stagione. Tante le ipotesi sul tavolo: l’annullamento della stagione, l’assegnazione del titolo a chi è al comando della classifica, l’introduzione di playoff e playout per decidere il campione d’Italia e chi deve retrocedere, il prolungare la stagione attuale al 2020/2021. In ballo, però, non ci sono solo i campionati nazionali; bisogna capire anche cosa fare per Champions, Europa League (si va verso i match a gara unica) ma soprattutto Euro2020 che dovrebbe essere rimandato al prossimo anno. Una situazione complicata da gestire in cui bisogna pensare anche ai calciatori e al loro guadagno. Gravina, da questo punto di vista, non esclude la possibilità di congelare gli stipendi. Il presidente della FIGC, ospite di Sportitalia, sull’argomento si è espresso in questo modo: “È una cosa di cui dobbiamo parlare. Va condiviso con i calciatori, io credo molto nel confronto, che è decisamente meglio delle imposizioni”.

