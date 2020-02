Lione-Juventus: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Proseguono gli ottavi di finale di Champions League. Il secondo blocco, formato da altre quattro gare, verrà giocato in questa settimana, precisamente martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, tutte alle ore 21:00. Le partite disputate il primo giorno saranno Chelsea-Bayern Monaco, a Stamford Bridge, e Napoli-Barcellona, con gli azzurri pronti a sfidare Messi e compagnia. Il giorno successivo scenderà in campo la Juventus, che giocherà in casa del Lione. Contemporaneamente si giocherà il match tra Real Madrid e Manchester City, al Santiago Bernabeu. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lione-Juventus:

Lione-Juventus formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lione:

Formazione ufficiale Juventus:



Lione-Juventus quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.20 3.50 1.85 - - 1.85 1.90 4.20 3.50 1.83 1.83 1.91 1.83 1.87 4.45 3.50 1.85 1.82 1.92 1.77 1.98

Lione-Juventus dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1, ma la potrete anche seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo.

