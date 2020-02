Leicester-Manchester City: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Uno dei big match della ventisettesima giornata di Premier League si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 18:30, luci al King Power Stadium dove si affronteranno Leicester e Manchester City. La classifica vede le due squadre molto in alto: Foxes terze con 50 punti, Citizens secondi con 51 punti. Dopo un girone di andata fenomenale il Leicester ha iniziato a frenare un pochino, complice anche l’enorme distanza dal Liverpool primo ed il buonissimo margine col Chelsea quarto, dunque il match contro il City si presenta unicamente come una chance per prendersi il secondo posto e per fa gioire i proprio tifosi; per il match contro il City sarà assente il solo Mendy per infortunio. Pep Guardiola sta affrontando un periodo particolare per via della distanza dal Liverpool in classifica che li ha esclusi dalla lotta scudetto e per la questione multa più esclusione dalle coppe europee per due anni infertagli dall’UEFA, ora il City ricorrerà al TAS per ottenere uno sconto di pena ed evitare il grande esodo del tecnico e dei calciatori a fine stagione; out per il match Sané per infortunio e Zinchenko per squalifica. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Leicester-Manchester City:



Leicester-Manchester City formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Leicester (4-4-2): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs; Chilwell, Praet, Tielemans, Maddison; Iheanacho, Vardy.

Formazione ufficiale Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, B. Silva; Aguero.

Leicester-Manchester City dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 18:30.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?



Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

“Ammetto di essere bravo a spendere soldi, ma una vita di ricchezza sfrenata non mi ha certo insegnato a gestirli!”, così parlò quel grand’uomo di Tyrion Lannister. Ora per il City il troppo denaro e la sua mala gestione sono diventati problemi non da poco: già quattro anni fa dovettero patteggiare con l’UEFA stringendo un settlement agreement per riportare il bilancio del club a cifre più consone, ora il giornale Der Spiegel ha fatto luce sull’ennesima grana economica del club governato dallo sceicco Mansour… questa volta si parla di introiti illegali passati da società di proprietà di Mansour stesso ad altre che sponsorizzano il City. Nel podcast tematico riguardante l’universo Premier League abbiamo parlato del presente e del futuro del City e dei suoi dipendenti di spicco.