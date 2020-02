Augsburg-Friburgo: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Augsburg, una sola vittoria nelle ultime cinque partite, deve necessariamente ritrovare i tre punti per non essere coinvolto nella zona retrocessione. Il Friburgo, grazie al successo sull’Hoffenheim, è tornato ampiamente in corsa per l’Europa League. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. Tra i pali Luthe protetto dalla coppia difensiva formata da Gouweleeuw e Uduokhai mentre le corsie saranno presidiate da Jedvaj e Max. In mezzo al campo la qualità di Baier e la forza fisica di Khedira mentre larghi agiranno Vargas e Richter pronti ad aiutare la coppia offensiva formata da Niederlechner e Finnbogason. Modulo speculare per gli ospiti con la presenza di Schwolow in porta e una linea difensiva guidata da Gulde al cui fianco agirà Heintz mentre ai lati ci saranno Schmid e Gunter il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Centrocampo con la fisicità di Abrashi e il dinamismo di Hofler con due come Kwon e Holer sugli esterni. In avanti Petersen e Waldschmidt. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Augsburg-Friburgo:

Augsburg-Friburgo probabili formazioni:

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Luthe; Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Richter, Khedira, Baier, Vargas; Niederlechner, Finnbogason.

Probabile formazione Friburgo (4-4-2): Schwolow; Schmid, Gulde, Heintz, Gunter; Kwon, Hofler, Abrashi, Holer; Petersen, Waldschmidt.

Augsburg-Friburgo quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.10 3.60 3.40 2.10 1.66 1.57 2.25 2.05 3.70 3.20 2.05 1.72 1.62 2.15 2.14 3.50 3.37 2.10 1.68 1.55 2.35

Per questa partita consigliamo due tipi di scommesse: l’Over2.5 tra l’1.66 e l’1.72 e il Goal la cui variazione va dall’1.55 all’1.62.

Augsburg-Friburgo dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Augsburg e Friburgo non è prevista nessuna copertura televisiva.

