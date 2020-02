Tottenham-Southampton: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

È tempo di replay in Inghilterra, tempo di FA Cup! Tra martedì 4 febbraio e mercoledì 5 andranno in scena i replay del quarto turno eliminatorio della FA Cup, ovvero scenderanno in campo tutte quelle squadre che hanno pareggiato nel quarto turno e sono dunque andate al replay, ora affronteranno la definitiva resa dei conti per stabilire chi strapperà il pass per gli ottavi di finale che si giocheranno il 3 marzo! Tra le squadre che scenderanno in campo per i replay di coppa spiccano sicuramente Tottenham-Southampton (1-1 l’ultima volta) e Liverpool-Shrewsbury (finita clamorosamente 2-2).

Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Tottenham-Southampton:



Tottenham-Southampton formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Tottenham (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga; Ndombélé, Dier, Winks; Lucas, Son, Sessegnon.

Formazione ufficiale Southampton (4-4-2): Gunn; Ward-Prowse, Stephens, Bednarek, Bertrand; Boufal, Romeu, Hojbjerg, Redmond; Ings, Long.

Tottenham-Southampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

