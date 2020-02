Bournemouth-Aston Villa: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sabato 1 febbraio alle ore 16:00 si giocherà un importante match in chiave salvezza, per la venticinquesima giornata di Premier League: Bournemouth-Aston Villa, appuntamento al Vitality Stadium (o Dean Court, per i più nostalgici!). La classifica ci racconta di due squadre in lotta serrata per restare in Premier: le Cherries sono diciottesime con 23 punti mentre i Villans sono appena sopra, sedicesimi, con 25 punti raccolti fin qui. Eddie Howe è saldamente a cavallo della panchina del Bournemouth, nonostante la posizione di classifica, nonostante un mercato fermo ed il malumore comprensibile del pubblico, anche se i tifosi difendono a spada tratta l’operato del proprio giovane condottiero che tra mille difficoltà comunque tiene a galla la nave; dopo la grande epidemia di infortuni patita, la situazione in infermeria va man mano migliorando ma al momento restano ancora out Brooks, Daniels, Danjuma, King, Mepham, Stacey e Stanislas. Dean Smith, a differenza del collega Howe, ha ricevuto regali dalla propria società: per sostituire gli infortunati McGinn e Wesley ha ricevuto in dono Drinkwater e Samatta, dunque aumentano le frecce nella faretra dell’Aston Villa; oltre ai già citati Wesley e McGinn, Smith avrà fuori anche i portieri Steer ed Heaton. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Bournemouth-Aston Villa:



Bournemouth-Aston Villa formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bournemouth: Ramsdale; Smith, Francis, Ake, Rico; Gosling, Lerma, Billing; Wilson H.; Wilson C.; Fraser.

Formazione ufficiale Aston Villa: Reina, Konsa, Mings, Hause, Guilbert, Luiz, Nakamba, Targett, El Ghazi, Samatta, Grealish.

Bournemouth-Aston Villa dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

