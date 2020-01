Napoli-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Martedì 21 gennaio 2020 torna la Coppa Italia. In campo si affronteranno il Napoli di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi, nel primo quarto di finale della competizione nostrana. Neanche a dirlo i momenti che stanno vivendo le due compagini sono diametralmente opposti. I giocatori del Napoli, dopo l’ennesima sconfitta in campionato con la Fiorentina, sono stati costretti ad andare in ritiro, salvo poi abbandonarlo il giorno successivo. I risultati non arrivano, Gattuso è preoccupato per la poca voglia e il gioco praticamente nullo, ma in questo momento c’è da concentrarsi su una sfida da dentro o fuori. La Lazio continua a volare in campionato e cercherà di passare questo turno per arrivare nelle migliori condizioni possibili al derby di domenica. I partenopei scenderanno in campo con il 4-3-3, Demme partirà dal primo minuto, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Lozano, Milik ed Insigne. La Lazio di Inzaghi conferma i soliti undici, torna Lulic dal primo minuto, ci sarà Bastos in difesa, mentre in avanti fiducia ad Immobile e Caicedo, autori di una stagione strepitosa. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio:

Napoli-Lazio formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Dove vedere in TV ed in streaming Napoli-Lazio

La partita tra Napoli e Lazio verrà trasmessa su Rai 1.

