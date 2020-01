La ventiquattresima giornata di Premier League si giocherà da martedì 21 gennaio a giovedì 23 gennaio. Il turno inizierà con cinque match alle 20:30 mentre alle 21:15 andrà in scena l’attesissimo derby londinese tra Chelsea e Arsenal, l’indomani invece giocheranno altri due match alle 20:30 mentre alle 21:15 toccherà a Manchester United e Burnley darsi battaglia, chiuderanno la giornata Wolverhampton e Liverpool giovedì alle 21:00. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Southampton:



Crystal Palace-Southampton formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Crystal Palace (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; J Ayew, Kouyate, McArthur, McCarthy, Zaha; Tosun. All. Hodgson

Formazione ufficiale Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Vestergaard, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Long, Obafemi. All. Hasenhuttl

Crystal Palace-Southampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale SkySport1 alle ore 20:30 in formato Diretta Gol.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Nel podcast tematico sulla Premier League di questa settimana abbiamo fatto il punto sull’imminente ventitreesimo turno. La giornata offrirà numerosi match delicati: il Watford il miracolosa ripresa affronterà il malridotto Tottenham, Arsenal e Sheffield si sfideranno per continuare a credere nel sogno Europa League mentre Norwich e Bournemouth si affronteranno per rinvigorirsi di speranze salvezza in vista di maggio. Non solo match delicati, anche big match ci attendono: un interessante Newcastle-Chelsea si giocherà sabato sera, mentre domenica gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati su Anfield per Liverpool-Man Utd, la grande classica della Premier League