Parma-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Giovedì 16 gennaio, ore 21:15, si giocherà la partita tra Parma e Roma, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020. Il Parma sta vivendo una buona stagione e proverà a battere i giallorossi davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Fonseca hanno iniziato malissimo il nuovo decennio, con l’infortunio di Zaniolo che è andato a coronare in negativo una serie di eventi che stanno distruggendo il lavoro del tecnico portoghese. I padroni di casa optano per il 4-3-3, con Inglese al centro del tridente. Tante le assenze anche in questa occasione per gli ospiti, che dall’inizio della stagione hanno avuto almeno cinque giocatori indisponibili. Edin Dzeko deve ancora scontare due turni di squalifica in questa competizione, spazio quindi a Kalinic che sin qui non ha inciso in questa sua avventura nella capitale. Mirante difenderà la porta, Cetin dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Smalling. A centrocampo torna Cristante dal primo minuto e Under giocherà al posto di Zaniolo che, per questa stagione, ha finito di illuminare gli occhi dei tifosi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Parma-Roma:

Parma-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Cornelius. All. D’aversa

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Perotti; Kalinic. All. Fonseca

Dove vedere in TV ed in streaming Parma-Roma

La partita tra Parma e Roma verrà trasmessa su Rai 2.

