Lazio-Cremonese: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Martedì 14 gennaio alle ore 18:00, andrà in scena il terzo ottavo di finale della Coppa Italia 2020. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma e vedrà sfidarsi la Lazio di Simone Inzaghi e la Cremonese di Rastelli. Per i biancocelesti questo è un periodo d’oro: dopo la decima vittoria consecutiva in campionato ottenuta contro il Napoli e la Supercoppa vinta contro i Campioni d’Italia della Juventus, ora i ragazzi di Inzaghi si preparano alla sfida che vale i quarti di fnale. La Cremonese, squadra che milita nella nostra Serie B, proverà, per quanto possibile, a dire la sua in questa partita. Dopo il reintegro di Rastelli si cerca di ritrovare un equilibrio e ben figurare in uno stadio del genere con una squadra del calibro della Lazio può sicuramente aiutare. Tanto turnover per Simone Inzaghi: Proto difenderà la porta, Bastos sul centrodestra affiancherà Luiz Felipe e Acerbi, mentre a centrocampo tornano dal primo minuto Patric, Cataldi e Jony. In avanti la sorpresa dovrebbe essere Berisha che giocherà al fianco di Ciro Immobile. Per gli ospiti da sottolineare l’assenza di Claiton per squalifica, con Ravanelli che partirà dal primo minuto. Soddimo non sarà del match visto il suo imminente trasferimento al Pisa. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese:

Lazio-Cremonese formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile. All. Inzaghi

Formazione ufficiale Cremonese: Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. All. Rastelli

Dove vedere in TV ed in streaming Lazio-Cremonese

La partita tra Lazio e Cremonese verrà trasmessa su Rai 2.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.