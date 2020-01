Espanyol-Barcellona: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Espanyol, due punti nelle ultime cinque partite, ha bisogno di un successo per sperare ancora nella salvezza. La sfida, però, è ai limiti dell’impossibile. Il Barcellona arriva a questo appuntamento dopo il quattro a uno sull’Alavés e vuole continuare a vincere per restare in testa alla classifica. Padroni di casa con il 4-4-2. Tra i pali Diego Lopez con Calero e David Lopez a proteggere la linea difensiva; sulle corsie Pedrosa e Javi Lopez il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Centrocampo con la sostanza di Darder e Roca più due come Dídac Vila e Melendo. In avanti Calleri e Wu Lei. Ospiti con il classico 4-3-3. In porta ter Stegen protetto dalla coppia difensiva Lenglet e Pique con due come Alba e Semedo sulle corsie. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Busquets con due come De Jong e Rakitic a garantire qualità al centrocampo. Il tridente vedrà Messi supportato da Griezmann e Suarez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Espanyol-Barcellona:

Espanyol-Barcellona probabili formazioni:

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Pedrosa, Calero, David Lopez, Javi Lopez; Dídac Vila, Darder, Roca, Melendo; Calleri, Wu Lei.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Griezmann, Suarez, Messi.

Espanyol-Barcellona quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 6.75 4.75 1.45 2.40 1.53 1.65 2.10 6.50 5.00 1.40 2.45 1.50 1.72 2.00 7.40 4.75 1.42 2.47 1.48 1.65 2.15

Per questa sfida consigliamo il due tra l’1,40 e l’1.45, il Goal la cui variazione va tra l’1.65 e l’1.72 e l’Over 2.5 quotato tra l’1.48 e l’1.53.

Espanyol-Barcellona dove vederla in TV

La partita tra Espanyol e Barcellona verrà trasmessa su Dazn.

