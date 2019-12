Juventus-Lazio: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 22 Dicembre allo Stadio dell’Università Re Sa’ud, in Arabia Saudita. si disputerà la finale di Supercoppa Italiana tra i campioni d’Italia della Juventus e la Lazio, vincitrice della coppa Italia; il calcio d’inizio è previsto per le 17:45 italiane, le 19:45 in Arabia Saudita. I bianconeri si presentano alla sfida dopo la vittoria di Marassi, fondamentale per la corsa al titolo, decisa da un colpo da fuoriclasse di Cristiano Ronaldo. Sarri, vista la buona forma di Dybala-Ronaldo-Higuain, potrebbe riproporre il tridente anche in Supercoppa, sapendo di poter puntare anche sul rientrante Douglas Costa, che quando entra dalla panchina a gara in corso è uno dei giocatori più pericolosi del campionato. Ci sarà comunque un ballottaggio da sciogliere all’ultimo momento tra Bernardeschi e Higuain. La Lazio di Simone Inzaghi si presenterà alla sfida con qualche giorno in più di riposo; in casa Lazio, per quanto sia difficile dopo la galvanizzante vittoria di Cagliari, è partita l’operazione “piedi per terra”. In un ambiente schizofrenico come quello romano è opportuno cercare di moderare gli entusiasmi, come altrettanto spesso è opportuno non fare tragedie quando le cose non girano al meglio. Per la formazione ci sono pochi dubbi, Inzaghi dovrebbe riproporre la squadra che ha superato Cagliari e Juventus nelle ultime due uscite di campionato. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Lazio:

Juventus-Lazio probabili formazioni:

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe Luiz, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Juventus-Lazio quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.20 3.90 1.77 1.95 1.73 2.00 2.00 3.10 4.00 1.80 1.91 1.75 1.95 2.00 3.20 4.21 1.80 1.94 1.75 2.00

Juventus dunque favorita, con il segno 1 quotato intorno al 2.00. Per una giocata più sicura consigliamo il segno GOAL.

Juventus-Lazio dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Lazio sarà trasmessa su Rai1.

