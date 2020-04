Coronavirus, il calcio riparte: riprende la Bundesliga

L’ultima turno di Bundesliga è stato l’otto marzo scorso quando si è disputata la venticinquesima giornata; da quel momento (escluso il recupero tra Gladbach e Colonia giocata l’undici marzo a porte chiuse) il pallone ha smesso di rotolare sui campi del massimo campionato tedesco. Il motivo? L’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Un problema sanitario che ha cambiato abitudini e stili di vita e, ovviamente, il calcio non ha fatto eccezione. In questi giorni, però, si è cercato di trovare delle soluzioni per chiudere la stagione calcistica considerando le gravi conseguenze economiche qualora si dovesse fermare tutto per l’anno in corso. La soluzione, almeno per la Bundesliga, sembra essere stata trovato; il massimo campionato tedesco, infatti, ha deciso la data per ripartire e concludere il campionato. Si tratta del nove maggio con le gare a porte chiuse; a tal proposito a parlato Fritz Keller. Ecco le parole del presidente della Federazione calcistica tedesca: “La ripresa non avverrà a danno del sistema sanitario. Il calcio è un importante settore economico e i calciatore vogliono praticare il loro mestiere”. Una data, quella del nove maggio, che dovrebbe essere annunciata al termine del prossimo vertice Stato-Regioni che si terrà il trenta aprile. Il calcio è pronto a ripartire con la Bundesliga; un primo passo verso il ritorno alla normalità.

