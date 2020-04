Il coronavirus può terminare la carriera di Gigi Buffon?

Il coronavirus ha bloccato il mondo del calcio; uno dei problemi legati a questo stop riguarda il contratto di quei giocatori avanti con l’età. All’interno di questa particolare classifica, troviamo, Gigi Buffon; l’estremo difensore della Juventus, nonostante la carta d’identità reciti dica quarantadue anni, ha avuto la fiducia della società bianconera. Il presidente Andrea Agnelli si è sentito telefonicamente con Buffon (vedersi di persona, in questo momento, è impossibile) e gli ha garantito il rinnovo per un’altra stagione con opzione per l’anno successivo. L’avventura dell’estremo difensore italiano con la maglia bianconera è destinata a continuare ancora a lungo nonostante l’età, nonostante il coronavirus.

