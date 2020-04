Premier League, obiettivo finire la stagione entro il 30 giugno

In questi giorni si sta decidendo il futuro della Premier League; il campionato, fermo a causa dell’emergenza coronavirus, sta cercando di capire come e quando poter terminare. L’idea, che probabilmente verrà ufficializzata nella giornata di domani, sarebbe di prendere come termine ultimo per finire la Premier il prossimo trenta giugno. Soluzione che ovviamente porterebbe a delle discussioni come, ad esempio, retrocessioni e promozioni. Da questo punto di vista sta prendendo corpo la possibilità di far giocare la prossima Premier League a ventidue squadre; in questo caso salirebbero Leeds e WBA, attualmente prima e seconda in Championship. Soluzione che eviterebbe problemi a livello di diritti televisivi. Non solo aspetti positivi; far terminare la stagione entro il trenta giugno sta creando delle discussioni in merito al contratto dei giocatori che non possono essere costretti ad accettare una proroga oltre la data scelta per completare la stagione.

