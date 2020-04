Napoli, si punta Emerson Palmieri per sostituire Ghoulam

Il Napoli sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa e regalare a Gattuso una squadra che possa competere per obiettivi importanti nel corso della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali della società partenopea è un terzino sinistro considerando le difficoltà fisiche di Ghoulam che, nelle ultime stagioni, non è riuscito a confermare le aspettative. Il club azzurro, per sostituire l’algerino, ha messo gli occhi su Emerson Palmieri. L’ex Roma sembra non essere nei piani di Lampard e gradirebbe un ritorno in Italia dove ha mostrato tutte le sue caratteristiche. Operazione non semplice ma Giuntoli vuole regalare a Gattuso un elemento in grado di alzare il livello della rosa. Il Napoli vuole tornare grande e si sta muovendo per non perdere neanche un minuto.

