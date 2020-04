Milan, non solo Werner, ecco quali sono gli obiettivi di Ragnick

Il Milan guarda al futuro e, dopo l’ennesima brutta stagione, non vuole sbagliare nelle scelte. L’obiettivo, per tornare ad alti livelli, è Ralf Rangnick che ha già fatto sapere quali sono i desideri di mercato. Per la porta il nome è quello di Meret, individuato come il giocatore perfetto in caso di partenza di Donnarumma su cui è forte l’interesse di molti club; in difesa interessa N’Dicka che sta facendo molto bene con la maglia dell’Eintracht Fracoforte. A centrocampo l’idea è quella di prendere un giocatore che possa trascinare l’intero reparto e, proprio per questo, i rossoneri hanno messo gli occhi su Tonali del Brescia. Concludiamo con l’attacco dove si segue, con particolare interesse, Milik del Napoli anche se il sogno si chiama Timo Werner; l’attaccante del Lipsia permetterebbe alla squadra di fare un salto di qualità importante. Il problema, però, è l’aspetto economico visto che i Roten chiedono cinquanta milioni di euro. Operazione complicata ma il Milan vuole tornare ai vertici del calcio italiano.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?