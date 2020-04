I 5 migliori calciatori italiani in Liga

Florenzi, trasferitosi in prestito a Valencia questo gennaio, è il 72esimo italiano a giocare nella massima serie spagnola. Negli ultimi anni a causa dell’impoverimento del nostro campionato e dell’accresciuta forza della Liga molti calciatori italiani hanno optato per un’esperienza in Spagna: Immobile, Zaza, Pazzini, Aquilani, Sirigu, Sansone, Soriano, Bonera, Cerci. Diciamo che il flusso è stato in costante ascesa dall’inizio degli anni 2000, periodo nel quale specialmente il Valencia investiva nei talenti italiani, tra il 1997 ed il 2009 hanno vestito la maglia del Pipistrello: Carboni, Cristiano Lucarelli, Emiliano Moretti, Di Vaio, Corradi, Fiore e Tavano. Bisogna dire che in molte circostanze il Valencia non è stato fortunatissimo, considerando che solo Carboni, Moretti e Di Vaio sono rimasti per più di una stagione. Altre due formazioni che spesso hanno puntato a migliorarsi tramitee la Serie A sono il Villarreal ed il Siviglia; con la maglia del Sottomarino giallo ricordiamo Giuseppe Rossi, Bonera, Sansone, Soriano e Tacchinardi, mentre la squadra andalusa, oltre alle esperienze recenti di Sirigu ed Immobile, ha potuto contare sulla presenza di Maresca, Cigarini e De Sanctis. Anche le tre grandi di Spagna hanno spesso pescato in Italia, il Real Madrid a fine anni 90 schierava Panucci in difesa, mentre dopo il mondiale del 2006 mette sotto contratto Cannavaro, dopo aver acquistato, nel gennaio dello stesso anno, Cassano dalla Roma. L’ Atletico invece nell’estate 97 prelevò Bobo Vieri dalla Juventus, che rimase a Madrid una sola stagione; nel 2002-2003 per una sola stagione poté contare su Albertini, e nel 2007-2008 su Abbiati; infine vi fu l’acquisto tutt’altro che memorabile di Cerci nel 2014. Per quanto riguarda gli italiani che hanno vestito la maglia del Barcellona ci sono : Zambrotta, Coco e Albertini. Poi ci sono Iuliano, Tommasi, Doni, Sorrentino e Torricelli, che hanno vestito rispettivamente le maglie di Maiorca, Levante, Maiorca, Recreativo Huelva ed Espanyol. Andiamo ora a vedere la classifica dei 5 migliori calciatori italiani in Liga: