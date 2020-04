Juventus, possibile scambio Mandragora-Cristante con la Roma

La Juventus, non potendo scendere in campo, sta pensando al mercato per rinforzare la rosa e dare a Sarri un undici più funzionale al tipo di gioco che il tecnico ex Napoli ha in mente. Proprio per questo la società bianconera sta pensando a riacquistare Mandragora, centrocampista dell’Udinese protagonista di una buonissima stagione con la maglia friulana. L’obiettivo è quello di mettere in piedi uno scambio con la Roma per coinvolgere Cristante; la valutazione di mercato si aggira intorno ai trenta milioni di euro e questo permetterebbe ad entrambe le società di sistemare i bilanci. Juventus e Roma potrebbero replicare quanto fatto in estate con Spinazzola-Pellegrini; questa volta, però, al centro della trattativa due centrocampisti.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?