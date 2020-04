Corriere di Verona, l’analista:” Il calcio ha 4 miliardi di debiti”

Secondo l’edizione odierna del “Corriere di Verona” , l’emergenza Coronavirus può arrecare al calcio danni più gravi del previsto, fino ad arrivare al crac finanziario. A sostenerlo è Marcel Vulpis, analista e esperto di informazione applicata all’economia e alla politica dello sport: «I proprietari dello società dovranno ribaltare il proprio modo di gestire le aziende. Il Coronavirus ha peggiorato una situazione già grave. I club sommano già oltre 4 mld di debiti, perlopiù verso banche e fornitori. Riguardo al tema degli stipendi dei calciatori, siamo davanti a una situazione atipica: appaiono come dei liberi professionisti ma nella forma e nella sostanza sono dei lavoratori dipendenti. Il mondo del calcio si è reso conto di non rappresentare una necessità primaria per l’Italia, dovrà convivere con il ridimensionamento »