Napoli, è Diego Carlos l’ultimo nome per sostituire Koulibaly

Nella prossima stagione il Napoli potrebbe non avere più a disposizione Koulibaly; il difensore, infatti, potrebbe essere sacrificato sia per fare cassa sia per un processo di rivoluzione che al San Paolo stanno pensando. Sostituire il senegalese non sarà impresa semplice vista la sua capacità in marcatura, nel gioco aereo ma anche una velocità che lo rende difficile da superare. La società partenopea ha vari nomi anche se quello più probabile sembra essere Diego Carlos; il centrale del Siviglia è reduce da una stagione decisamente positiva e piace a varie squadre europee tra cui il Liverpool. Il problema per De Laurentiis sta nella clausola messa dal club spagnolo: settantacinque milioni di euro. Operazione non semplice ma il Napoli vuole provarci per rifare il look alla difesa.

