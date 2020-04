Inter, guarito dal Covid il medico sociale Piero Volpi

Una buona notizia dal mondo Inter in un momento complicato per il calcio. Il medico sociale Piero Volpi, infatti, è guarito dal coronavirus. Ecco le sue prole: “Questo male è assai peggio di quel che si creda. Le persone non si rendono conto. Solo nei reparti si può avere l’idea della portata di questa malattia. Il personale sanitario, sta pagando un prezzo altissimo”. Poi sulla cosiddetta “fase 2. Occorre valutare tutto con attenzione, perché correre rischi proprio adesso? Il via libera dovrà arrivare solo dalle autorità scientifiche e in special modo da virologi ed epidemiologi”. E il calcio? “La priorità deve essere sempre la salute. Serviranno visite mediche e dispositivi che permettano controlli regolari e puntuali”. Una notizia positiva per sperare in una ripresa della normalità.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?