Falli di mano, rigori e Var: ecco le nuove regole dell’IFAB

In attesa di capire quando si potrà continuare a giocare a calcio l’IFAB ha emesso nuove regole che partiranno dalla prossima stagione anche se i club possono decidere di metterla in pratica qualora si dovesse riprendere. I punti presi in esame dall’organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio sono sul fallo di mano, sui rigori e su Var. Andiamo ad analizzarle

Falli di mano

-Il fallo di mano di un giocatore sarà penalizzato solo se porta alla realizzazione di un goal o ad una chiara occasione da rete per la squadra.

-Per stabilire, con certezza, il fallo di mano il limite del braccio è nel punto inferiore dell’ascella.

Calcio di rigore

-Il rigore verrò ribattuto solo se il portiere influenza in maniera significativa il tiratore

-Se il calcio di rigore viene ripetuto per l’infrazione del portiere, l’estremo difensore sarà prima avvertito e poi sanzionato con il cartellino giallo in casa di seconda infrazione.

-Se il portiere viene ammonito nell’arco dei 90 o nei 120, minuti, nel referto dell’arbitro risulteranno due cartellini gialli e non uno rosso.

-Se il portiere e il tiratore commettono nello stesso tempo l’infrazione, ad essere penalizzato sarà colui che calcia il penalty.

VAR

-Sarà richiesto un segnale televisivo per avere una revisione basata sul VAR

-Se il fallo ha una valutazione oggettiva, la revisione deve essere fatta attraverso il monitor sul campo

-Non si possono ascoltare le conversazioni degli arbitri durante la revisione di una revisione

-I metodi di comunicazione vanno migliorati per capire meglio la decisione presa dagli arbitri

