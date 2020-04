La Lazio sogna il colpo scudetto: piace Insigne del Napoli

La Lazio, in questa stagione, ha sognato lo scudetto (difficile, quasi impossibile, che si possa terminare la stagione). Il campionato giocato dai biancocelesti ha fatto sognare una città intera e, in vista del prossimo anno, la volontà è quella di lottare per le prossime stagioni. Per questo Inzaghi ha chiesto un duplice sforzo alla società: tenere tutti i big e prendere un giocatore che possa far fare il salto di qualità. Il nome è quello di Lorenzo Insigne. L’esterno del Napoli potrebbe essere convinto dall’amico Immobile ad abbracciare il progetto Lazio ma ci sono due problemi : il prezzo del cartellino (60 milioni) e l’ingaggio pari a cinque milioni l’anno. Ostacoli importanti per le casse di Lotito ma, se la Lazio vuole veramente fare il salto di qualità, ha bisogno di investire cifre importanti. Insigne potrebbe essere il primo passo.

