Reims sotto shock: si è suicidato il medico positivo al coronavirus

In queste ore si sta cercando di capire la soluzione migliore per far terminare la stagione calcistica; mentre vengono varate tante ipotesi, dalla Francia giunge una notizia drammatica. Il medico del Reims, Bernand Gonzalez, si è suicidato all’età di sessant’anni. Il dottore è crollato psicologicamente dopo aver scoperto di essere positivo al ccoronavirus. Il club è, ovviamente sotto shock con l’allenatore David Guion che ha rilasciato queste dichiarazioni all’Equipe: “Non riesco a parlarne, sono scioccato”. L’ennesima notizia che deve far riflettere; questo virus non è una semplice influenza e va affrontato con tutte le precauzioni del caso. Nel frattempo, però, si discute su come poter terminare la stagione.

