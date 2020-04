Premier League: ripartenza dopo Maggio, ecco la decisione dei club

I 20 club del massimo campionato inglese, dopo la riunione tenutasi oggi in videoconferenza, hanno deciso che la Premier League non ripartirà a Maggio. C’è l’intenzione a concludere la stagione, ma solamente quando saranno garantite tutte le misure di sicurezza necessarie, con l’appoggio del Governo e delle autorità sanitarie.

Nel corso della riunione è stato anche deciso che tutti i club discuteranno con i giocatori la possibilità di operare un taglio agli stipendi del 30%, così da poter garantire il salario a tutti i dipendenti delle società.

Infine è stato deciso di stanziare 125 milioni di sterline per finanziare i club della English Football League e della National League, le federazioni che rappresentano i campionati di seconda, terza, quarta e quinta divisione.

È tempo di podcast, è tempo di Premier League! Che succede nel campionato inglese di eclatante? Succede che United e Chelsea, con tutta probabilità, a fine stagione cambieranno la guardia alle proprie porte visto che i guardiani scelti non stanno facendo al meglio il proprio lavoro. David De Gea e Kepa Arrizabalaga, stessa nazione e stesso ruolo, carriere diverse ma ugualmente importanti ed un presente incerto tra incomprensioni con il tecnico, papere e panchine; in tutto questo polverone si fanno largo i sostituti per la prossima stagione!

Porte girevoli, e dieci partite a disposizione di Kepa e De Gea per dare risposte importanti a Lampard e Solskjær…