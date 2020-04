Napoli, De Laurentiis sogna il ritorno di Cavani

E’ stata una stagione complicata per il Napoli con il cambio di allenatore e le difficoltà nel trovare una continuità di rendimento. In estate possibile una rivoluzione di mercato con l’obiettivo di tornare competitivi a grandi livelli. De Laurentiis vuole regalare un sogno ai suoi tifosi; si tratta di Edinson Cavani ormai ai ferri corti con il PSG; l’attaccante uruguaiano non rinnoverà il contratto con il club francese e cerca l’ultima grande avventura della carriera. Il giocatore piace a Chelsea e Manchester United ma lui non gradisce la destinazione Premier; il presidente del Napoli, per convincerlo, potrebbe mettere sul piatto un triennale da sette milioni. Trattativa complicata ma non è da escludere un ritorno del Matador al San Paolo.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?