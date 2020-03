Roma, le mosse di mercato di Petrachi per rinforzare la rosa

In questi giorni complicati per il mondo del calcio, e non solo, le società stanno cercando di organizzare la prossima stagione provando ad anticipare la concorrenza sul mercato. La Roma, da questo punto di vista, ha varie trattative sul tavolo. Per quanto riguarda il reparto offensivo uno degli obiettivi è Pepé del Gremio; il giocatore è seguito da Bayern Monaco, Valladolid, Ajax e PSV. Petrachi, per portarlo nella capitale, dovrà sborsare venti milioni. Non solo il giocatore offensivo nel mirino del DS giallorosso. Per la difesa, qualora non dovesse essere riscattato Smalling, si proverà a chiudere per uno tra Rojo (Manchester United) e Lyanco (Torino). A centrocampo, invece, i nomi sul taccuino sono quelli di Kovalenko e Marcos Antonio graditi al tecnico Fonseca. La società giallorossa è al lavoro per regalare al tecnico portoghese una rosa che possa essere competitiva nella prossima stagione e lottare per obiettivi importanti sia in Italia sia in Europa; i nomi sono tanti ma anche il tempo, per decidere quale siano i profili migliori, non manca.

