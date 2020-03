Gravina: “Cessione Roma? Si, credo andrà avanti”

In un’intervista rilasciata a LaRoma24, il presidente Gabriele Gravina della FIGC ha parlato della cessione della Roma da Pallotta a Friedkin che nelle ultime ore ha fatto registrare un rallentamento ma non uno stop definitivo, come era stato erroneamente riportato da alcuni nella notte. Queste le parole di Gabriele Gravina: “Ci sono delle norme che regolano il passaggio dei pacchetti azionari, noi siamo stati informati per le vie brevi, siamo in attesa di ricevere tutta la documentazione prevista dalle norme, ma forse ora ci sono altre priorità, quindi saranno oggetto di valutazione da parte della nostra commissione interna per dare il via libera al passaggio sotto il profilo sportivo, poi sapete che civilisticamente noi possiamo incidere poco. L’operazione va avanti? Mi sembra di sì, credo proprio di sì“.

Anche l’attuale presidente James Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa per la cessione del suo club a Dan Friedkin: “Che ‘cielo’ (giocando sulla traduzione di Sky) fai?”, le parole del presidente in merito alle ultime indiscrezioni, poi alla domanda se al momento l’affare è ancora possibile ha risposto con un secco “Sempre“.

